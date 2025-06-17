Переговоры Даку с «Зенитом» в финальной стадии, сообщили в агентстве форварда «Рубина». Стороны обсуждают финансовые условия
В агентстве Мирлинда Даку рассказали о ходе переговоров с «Зенитом».
Ранее сообщалось, что нападающий «Рубина» близок к переходу в клуб из Санкт-Петербурга за 10 млн евро с учетом бонусов.
«Даку действительно близок к переходу в «Зенит», но пока мы не достигли финальной договоренности – не договорились о финансовых условиях. Переговоры в финальной стадии», – сообщили в агентстве.
В прошедшем сезоне Даку сыграл в 29 матчах во всех турнирах, отметившись 15 голами и 6 ассистами. Статистику форварда сборной Албании можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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