«Рубин» подтвердил переговоры с «Зенитом» по Даку: «Сообщим, как только будет официальная информация»

В «Рубине» подтвердили переговоры с «Зенитом» о трансфере Мирлинда Даку.

Ранее сообщалось , что сине-бело-голубые могут заплатить за форварда до 10 млн евро с учетом бонусов. Даку предложили зарплату более 3,5 млн евро в год.

«Наш клуб действительно находится в переговорном процессе с «Зенитом » по трансферу Даку. Как только будет официальная информация, мы сообщим о ней на наших ресурсах», – сообщили в пресс-службе «Рубина ».

Медведев о возможном трансфере Даку в «Зенит»: «Информация близка к правде. Совинформбюро уполномочен заявить»