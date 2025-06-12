«Рубин» подтвердил переговоры с «Зенитом» по Даку: «Сообщим, как только будет официальная информация»
В «Рубине» подтвердили переговоры с «Зенитом» о трансфере Мирлинда Даку.
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые могут заплатить за форварда до 10 млн евро с учетом бонусов. Даку предложили зарплату более 3,5 млн евро в год.
«Наш клуб действительно находится в переговорном процессе с «Зенитом» по трансферу Даку. Как только будет официальная информация, мы сообщим о ней на наших ресурсах», – сообщили в пресс-службе «Рубина».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Бизнес Online»
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