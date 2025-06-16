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«Разве можно Комличенко сравнить с Кордобой, Лусиано, Даку? Другой уровень – труба пониже, дым пожиже, техники не хватает. Тут история паспортиста, думаю». Орлов о новом форварде «Локо»

Геннадий Орлов не считает, что Николай Комличенко способен усилить «Локомотив».

Ранее 29-летний нападающий перешел в московский клуб из «Ростова», подписав трехлетний контракт.

«Ну разве можно Комличенко сравнить с Кордобой, с Лусиано, с Даку? Это совсем другой уровень – труба пониже и дым пожиже. Тут, думаю, история паспортиста – что нужен русский паспорт. В чем его заслуги, на каком месте «Ростов»? На восьмом…

Конечно, вполне возможно, Комличенко и усилит команду – мы же не знаем, на то рассчитывает «Локомотив». Но то, что у него техники не хватает, обработки мяча, точного удара – это факт. Его козырь – борьба за мяч, но для форварда высокого уровня он малотехничный», – заявил спортивный комментатор Орлов.

В прошедшем сезоне Комличенко провел 37 матчей в чемпионате и Кубке России. На счету форварда 9 голов и 5 голевых передач.

Заварзин о Комличенко в «Локо»: «Был бы сильно талантливый – проявил бы себя и в 20 лет, а не в 29. Среднестатистический игрок, не более – хорошо только, что паспорт российский»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoНиколай Комличенко
logoпремьер-лига Россия
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