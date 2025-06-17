Тюкавин вернется к тренировкам с командой в сентябре, сообщил врач «Динамо»

Врач «Динамо» назвал сроки возвращения Константина Тюкавина в общую группу.

В марте этого года футболист получил травму крестообразной связки в матче с «Ростовом».

– Когда Тюкавин восстановится?

– Как мы и говорили, в сентябрьскую паузу. На данный момент он тренируется индивидуально. Костя получает нагрузку по плану. В сентябре он вернется в общую группу, как мы и закладывали, – сказал главный врач «Динамо » Александр Родионов.