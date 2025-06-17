Тюкавин вернется к тренировкам с командой в сентябре, сообщил врач «Динамо»
Врач «Динамо» назвал сроки возвращения Константина Тюкавина в общую группу.
В марте этого года футболист получил травму крестообразной связки в матче с «Ростовом».
– Когда Тюкавин восстановится?
– Как мы и говорили, в сентябрьскую паузу. На данный момент он тренируется индивидуально. Костя получает нагрузку по плану. В сентябре он вернется в общую группу, как мы и закладывали, – сказал главный врач «Динамо» Александр Родионов.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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