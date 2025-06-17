Тюкавин о переходе Осипенко в «Динамо»: «Поздравляю Макса с тем, что сделал правильный выбор. Будет приносить пользу, надеюсь»
Константин Тюкавин поздравил Максима Осипенко с переходом в «Динамо».
Сегодня 31-летний защитник официально стал игроком бело-голубых. Ранее он выступал за «Ростов» – с 2020 года.
«Поздравляю Макса с тем, что сделал правильный выбор. Надеюсь, будет приносить пользу.
Ушел Фаби [Бальбуэна]. Пришел на его позицию другой защитник. Думаю, он точно усилит нас», – сказал форвард «Динамо».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?30072 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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