Тюкавин о переходе Осипенко в «Динамо»: «Поздравляю Макса с тем, что сделал правильный выбор. Будет приносить пользу, надеюсь»

Константин Тюкавин поздравил Максима Осипенко с переходом в «Динамо».

Сегодня 31-летний защитник официально стал игроком бело-голубых . Ранее он выступал за «Ростов » – с 2020 года.

«Поздравляю Макса с тем, что сделал правильный выбор. Надеюсь, будет приносить пользу.

Ушел Фаби [Бальбуэна]. Пришел на его позицию другой защитник. Думаю, он точно усилит нас», – сказал форвард «Динамо».