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Орещук о прогрессе Гладышева: «Личка ему не доверял, и Ярослав стал здорово играть назло ему. Теперь у «Динамо боевой тандем двух российских форвардов»

Роман Орещук оценил прогресс Ярослава Гладышева в минувшем сезоне.

«Покеру Гладышева [в матче с Беларусью – 4:1] не удивился. Он вторую часть чемпионата здорово провел, поэтому это как по накатанной идет. Четыре гола ведь тоже забить надо оказаться. Мне когда определенные специалисты начинают рассказывать, что там кто-то в пустые забил, я им отвечаю: «Вы сначала туда попадите, в сборную или в клуб РПЛ, а потом добегите туда, ногу поставьте, чтобы мяч в ворота залетел. Это все равно кропотливая работа, как бы мяч в ворота ни залетел».

Я очень рад за Ярослава, что у него стало все получаться. В первую часть сезона он тоже неплохо играл, но Личка ему не доверял. Во второй части, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: не получи Тюкавин травму не факт, что Гладышев сейчас был бы в сборной и забивал за нее.

Вы вспомните слова Лички, что он говорил про Ярослава в первой части? И ставить в состав Ярослава он стал только от безысходности. А Гладышев взял назло ему и стал здорово играть. Теперь у «Динамо вырисовывается боевой тандем двух российских форвардов. Для клуба это большой подспорье. Костя, дай бог, скоро вернется, и «Динамо» сможет наконец-то за что-то зацепиться», – сказал бывший спортивный директор «Динамо».

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЯрослав Гладышев
logoКонстантин Тюкавин
logoМарцел Личка
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
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