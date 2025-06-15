Агент Тюкавина: «У Карпина есть харизма, характер. «Динамо» с ним что‑то выиграет за ближайшие три года, думаю»
Агент Алексей Сафонов ожидает, что Валерий Карпин выиграет трофей с «Динамо».
Соглашение 56-летнего специалиста с клубом рассчитано до 2028 года.
– У Карпина есть харизма, характер. Думаю, что «Динамо» с ним что‑то выиграет за ближайшие три года.
– Как вы относитесь к совмещению работы в клубе и сборной?
– Это вопрос к Митрофанову и Дюкову, а не ко мне, – сказал представитель форварда бело-голубых Константина Тюкавина.
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Чего добьется Карпин в «Динамо»?15696 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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