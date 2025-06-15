Агент Тюкавина: «У Карпина есть харизма, характер. «Динамо» с ним что‑то выиграет за ближайшие три года, думаю»

Агент Алексей Сафонов ожидает, что Валерий Карпин выиграет трофей с «Динамо».

Соглашение 56-летнего специалиста с клубом рассчитано до 2028 года.

– У Карпина есть харизма, характер. Думаю, что «Динамо» с ним что‑то выиграет за ближайшие три года.

– Как вы относитесь к совмещению работы в клубе и сборной?

– Это вопрос к Митрофанову и Дюкову , а не ко мне, – сказал представитель форварда бело-голубых Константина Тюкавина .

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