Карпин о том, какие игроки сборной России удивили его в матчах с Нигерией и Беларусью: «Что значит – удивили? Порадовали. Кисляк, тот же Гладышев – не с точки зрения голов, а выполнения установки»

Валерий Карпин ответил на вопрос о том, какие игроки сборной России его удивили.

В июне сборная России провела два товарищеских матча – с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).

В матче с белорусами 22-летний форвард московского «Динамо » Ярослав Гладышев сделал покер.

– Есть ли игроки, которые на этом сборе лично вас удивили?

– Что значит – удивили? Не удивили, а порадовали – такие есть.

Например, Кисляк . Тот же Гладышев – но не с точки зрения голов, а выполнения установки, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо».