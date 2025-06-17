Карпин о том, какие игроки сборной России удивили его в матчах с Нигерией и Беларусью: «Что значит – удивили? Порадовали. Кисляк, тот же Гладышев – не с точки зрения голов, а выполнения установки»
Валерий Карпин ответил на вопрос о том, какие игроки сборной России его удивили.
В июне сборная России провела два товарищеских матча – с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).
В матче с белорусами 22-летний форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев сделал покер.
– Есть ли игроки, которые на этом сборе лично вас удивили?
– Что значит – удивили? Не удивили, а порадовали – такие есть.
Например, Кисляк. Тот же Гладышев – но не с точки зрения голов, а выполнения установки, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?29722 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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