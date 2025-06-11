«Гладышева ждет большое будущее, если продолжит работать в том же духе. Можем его где‑то в Европе увидеть». Мартынович о хавбеке «Динамо»
Александр Мартынович считает, что Ярослава Гладышева ждет большое будущее.
Хавбек сборной России сделал покер в товарищеском матче с Беларусью (4:1).
«Проигрывать всегда обидно. По ощущением, мы пропустили больше, чем наиграли, какие‑то голы были необязательные. Игра была веселая, с множеством голов. Болельщикам, я думаю, понравилось.
Во втором тайме немного перестроились. Обидно проигрывать, сделаем выводы. В первом тайме не получилось забить, нужно бережнее относиться к своим моментам. Ничего не вернуть, надо больше работать над реализацией и концентрацией.
Гладышев — отличный игрок, его ждет большое будущее, если будет продолжать работать в том же духе. В ближайшее время можем его где‑то в Европе увидеть», — сказал капитан сборной Беларуси.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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