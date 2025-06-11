Мостовой о покере Гладышева: «Удивился, конечно. Это попадет в историю. Я еще полтора года назад говорил о Ярославе и призывал всех на него смотреть»
Александр Мостовой прокомментировал покер Ярослава Гладышева.
Нападающий сборной России забил четыре мяча в товарищеской игре с командой Беларуси (4:1).
«Удивился, конечно. Это попадет в историю. Гладышев все здорово делал. Мне понравилось прежде всего его высказывание, что он оказывался в нужное время в нужном месте. Нормальный футболист так бы и сказал, без пафоса.
Гладышев – молодец. Я еще полтора года назад говорил о нем и призывал всех на него смотреть. Он тогда еще лишь на замены выходил. Сейчас ему стали больше доверять, поэтому раскрылся», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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