Мостовой о покере Гладышева: «Удивился, конечно. Это попадет в историю. Я еще полтора года назад говорил о Ярославе и призывал всех на него смотреть»

Александр Мостовой прокомментировал покер Ярослава Гладышева.

Нападающий сборной России забил четыре мяча в товарищеской игре с командой Беларуси (4:1).

«Удивился, конечно. Это попадет в историю. Гладышев все здорово делал. Мне понравилось прежде всего его высказывание , что он оказывался в нужное время в нужном месте. Нормальный футболист так бы и сказал, без пафоса.

Гладышев – молодец. Я еще полтора года назад говорил о нем и призывал всех на него смотреть. Он тогда еще лишь на замены выходил. Сейчас ему стали больше доверять, поэтому раскрылся», – сказал бывший полузащитник сборной России.