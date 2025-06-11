Мостовой о покере Гладышева: «Сейчас золотое время: сборная России ставит рекорды – играй и проявляй себя. Не думаю, что Ярослав уйдет из «Динамо», команда может бороться за медали»

Александр Мостовой поделился мнением об игре и будущем Ярослава Гладышева.

Во вторник форвард «Динамо » и российской сборной забил 4 гола в BetBoom товарищеском матче между Россией и Беларусью (4:1).

«Сейчас такое время, что сборная России ставит рекорды. То не пропускает, то забивает много. Время золотое, играй и проявляй себя.

Про Гладышева я давно говорил. Не думаю, что он куда-то уйдет из «Динамо». Сейчас он играет в хорошей команде, которая может бороться за медали.

Единственный клуб, который может за ним охотиться, – это «Зенит », но там все в порядке с игроками», – сказал экс-игрок сборной России Мостовой.

Гладышев – воспитанник «Динамо». В прошедшем сезоне 22-летний футболист провел 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Мостовой о покере Гладышева: «Удивился, конечно. Это попадет в историю. Я еще полтора года назад говорил о Ярославе и призывал всех на него смотреть»