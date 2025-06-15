Аршавин о покере Гладышева: «Если бы Кейн забил четыре Люксембургу, все газеты писали бы о том, какой он великий. Никто не вспоминал бы про соперника»

Андрей Аршавин, говоря о покере Ярослава Гладышева, вспомнил Харри Кейна.

Нападающий «Динамо » и сборной России забил все четыре гола в ворота Беларуси в BetBoom товарищеском матче (4:1).

«В любом случае, когда ты играешь за национальную сборную и забил четыре гола… Если бы Кейн забил сборной Люксембурга четыре, все газеты писали бы о том, какой великий Кейн. Никто не вспоминал бы, что Люксембургу.

Мало кому удается забивать четыре мяча за национальную сборную, гордость должна быть у игрока», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России Аршавин.

Гладышев – большое интервью нашей восходящей звезды