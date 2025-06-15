Аршавин о покере Гладышева: «Если бы Кейн забил четыре Люксембургу, все газеты писали бы о том, какой он великий. Никто не вспоминал бы про соперника»
Андрей Аршавин, говоря о покере Ярослава Гладышева, вспомнил Харри Кейна.
Нападающий «Динамо» и сборной России забил все четыре гола в ворота Беларуси в BetBoom товарищеском матче (4:1).
«В любом случае, когда ты играешь за национальную сборную и забил четыре гола… Если бы Кейн забил сборной Люксембурга четыре, все газеты писали бы о том, какой великий Кейн. Никто не вспоминал бы, что Люксембургу.
Мало кому удается забивать четыре мяча за национальную сборную, гордость должна быть у игрока», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России Аршавин.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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