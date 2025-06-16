Юсупов о Карпине в «Динамо»: «Загадка. Тренер на слуху, но результатов у него не было. Он работал в командах без ресурсов, а сейчас клуб с ресурсами»

Артур Юсупов высказался о назначении Валерия Карпина тренером «Динамо».

В пятницу московский клуб объявил о заключении соглашения с 56-летним специалистом. С 2021 года Карпин также возглавляет сборную России.

«Для меня это загадка. Тренер на слуху, но у него не было как таковых результатов. Но он и был в командах, где не было ресурсов, а сейчас команда с ресурсами.

Очень интересно будет посмотреть. Только после сезона сможем оценить», – сказал бывший полузащитник «Динамо ».