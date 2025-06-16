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  • Сенников о Карпине в «Динамо»: «Если команда борется за золото, тренер не должен совмещать. Не представляю, чтобы Семак уезжал бы из «Зенита» на 2 недели»
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Сенников о Карпине в «Динамо»: «Если команда борется за золото, тренер не должен совмещать. Не представляю, чтобы Семак уезжал бы из «Зенита» на 2 недели»

Дмитрий Сенников считает неправильным совмещение Валерием Карпиным двух постов.

В пятницу «Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера клуба. С 2021 года специалист также возглавляет сборную России.

«Понятно, что Валерий Георгиевич хочет ставить большие задачи. Я рад, что он пришел в «Динамо». Еще одна команда будет бороться за золото. Но я думаю, что если команда борется за золото, то тренер не должен совмещать.

Я даже не представляю, будет матч сборной, он будет уезжать и оставлять команду. Так, наверное, неправильно. Одно дело, когда команда занимает 7-8‑е место, а другое дело – когда команда на первом‑втором месте. Я не представляю, чтобы, допустим, Семак уезжал бы из «Зенита» на две недели.

Единственное, когда команда базовая для сборной, когда почти все твои игроки у тебя в сборной, как было при Олеге Ивановиче Романцеве, то, наверное, можно совмещать. Но это было давно, 25 лет назад.

Посмотрим – получится или нет. Считаю, что будет непросто. Если перед «Динамо» стоит задача – золотые медали, конечно же, лучше быть только в «Динамо», – сказал экс-игрок «Локомотива» Сенников.

Чего добьется Карпин в «Динамо»?25333 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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logoМатч ТВ
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