  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орещук о Карпине в «Динамо»: «Надо дать кому-то другому возглавить сборную, может? Если нас вернут на турниры, сомневаюсь, что он уйдет из клуба»
8

Орещук о Карпине в «Динамо»: «Надо дать кому-то другому возглавить сборную, может? Если нас вернут на турниры, сомневаюсь, что он уйдет из клуба»

Роман Орещук высказался о назначении Валерия Карпина тренером «Динамо».

В пятницу московский клуб объявил о назначении Карпина на пост главного тренера клуба. С 2021 года специалист также возглавляет сборную России.

«Я до сих пор в шоке с назначения Карпина в «Динамо». Я знаю Валерия Георгиевича как человека слова, что он скажет, то с делом не расходится. Он же говорил, что совмещать сложно. Что поспособствовало, что получилось вот так?

Может, он успел отдохнуть. Для «Динамо» это огромный плюс, но для сборной – огромный минус. Но теперь и у «Динамо» тренер будет уезжать в сборную России, и еще из «Ростова». Получается, два клуба будут обезглавлены.

Я сейчас больше переживаю за сборную, как бы на ней это не сказалось. Если нас вернут в международные турниры, то сомневаюсь, что Карпин уйдет из «Динамо», скорее, из сборной.

Может, тогда уже сейчас надо дать кому-то другому сборную? РФС должен задуматься над этим. Надеюсь, что все будет хорошо и у национальной команды, и у «Динамо».

Желаю Валерию Георгиевичу выиграть титул, чтобы он привел великое «Динамо» к чемпионству и взял Кубок. Он ничего не выигрывал, а «Динамо» уже 50 лет без чемпионства и 30 лет без Кубка, – сказал бывший спортивный директор «Динамо» Орещук. 

Чего добьется Карпин в «Динамо»?27079 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoВалерий Карпин
logoРоман Орещук
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoРостов
logoРФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой про Карпина: «Совмещение в клубе и сборной непозволительно, коротко и ясно. Я одно и то же много раз говорю, пластинка заела уже»
33сегодня, 11:55
«Кричали, что на 140-миллионную страну не можем найти 20 игроков. А сейчас оказывается, что на 140-миллионную страну не можем найти тренера для сборной без клуба». Лахиялов о Карпине
12вчера, 19:19
Андрей Аршавин: «И Карпин, и руководство «Динамо» ждут чемпионства, иначе его не приглашали бы. Амбиции клуба возросли»
12вчера, 18:55
Главные новости
Сборная России может сыграть с Чили в ноябре. Переговоры – на продвинутой стадии (Sport24)
612 минут назад
Бонгонда выбыл на 3 месяца из-за травмы ахилла в матче за сборную ДР Конго
717 минут назад
Сторожук возглавил «Ахмат». Контракт – на 3 года
1921 минуту назадФото
Осипенко прошел медосмотр в «Динамо». Защитник подпишет контракт по схеме «3+2» завтра («СЭ»)
2533 минуты назад
«Челси» интересен вингер «Лиона» и сборной Бельгии Фофана. Лондонцы связались с французским клубом
1638 минут назад
Кредитный рейтинг «Барсы» вырос до «положительного» по версии Morningstar DBRS. Агентство прогнозирует, что выручка клуба в 2027-м достигнет 1,1 млрд евро
1242 минуты назад
Сергей Карасев: «Я не подтвердил свой уровень в этом году. Все началось с игры «Динамо» – «Краснодар», я ошибся. Весной в нескольких матчах решения не удались»
3856 минут назад
Виктор Фонт: «Барса» не умеет обращаться со своими звездами. Недопустимо, что тер Стеген узнает о ситуации через утечки, а не от руководства»
16сегодня, 16:52
Fan ID будет действовать на Суперкубке России, подтвердил РФС: «Матч включен в перечень соревнований, на которых идентификация зрителей обязательна»
30сегодня, 16:48
Канчельскис о том, что «Пари НН» останется в РПЛ: «Захотели – этих запустили, захотели – не запустили. Такой принцип, что ли? Позор, издевательство над футболом»
20сегодня, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
Колосков о том, что «Пари НН» останется в РПЛ: «Правильное решение, по регламенту нарушений нет. Клуб покажет конкурентоспособную игру, надеюсь»
36 минут назад
«Нант» назначил Луиша Каштру. Тренер работал в системе «Бенфики», возглавлял «Дюнкерк» в Лиге 2
25 минут назад
«Милан» контактирует с Геррой и оценивает хавбека «Валенсии» в 20 млн евро с учетом бонусов. Испанцы хотят больше
26 минут назад
Прудников о Заболотном: «Фанаты «Спартака» будут негативно настроены из-за его игры за ЦСКА. Все может измениться, если он будет результативен»
15сегодня, 16:36
Альмейда возглавил «Севилью», контракт – на 3 года. Тренером интересовался ЦСКА
1сегодня, 16:19Фото
Мостовой про РПЛ: «Минимум 18 клубов обязаны быть в вышке в такой огромной стране. Есть страны меньше с 20 командами»
19сегодня, 15:47
Хуанфран о 0:4 «Атлетико» от «ПСЖ»: «Странный разгром. Клубу нужно проанализировать ситуацию»
3сегодня, 15:36
Орлов о Дзюбе: «Мы можем человека не любить, но футболиста, который хорошо играет, мы должны уважать. Возраст ничего не значит – Роналду вообще 40»
9сегодня, 15:09
Маттеус о Кейне: «Он не выглядит счастливым при Тухеле в сборной. В «Баварии» веселье, удовольствие и атака – приоритеты, там у него другой язык тела»
5сегодня, 15:01
«Челси» – «Лос-Анджелес». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
7сегодня, 15:00