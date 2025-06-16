Орещук о Карпине в «Динамо»: «Надо дать кому-то другому возглавить сборную, может? Если нас вернут на турниры, сомневаюсь, что он уйдет из клуба»

Роман Орещук высказался о назначении Валерия Карпина тренером «Динамо».

В пятницу московский клуб объявил о назначении Карпина на пост главного тренера клуба. С 2021 года специалист также возглавляет сборную России.

«Я до сих пор в шоке с назначения Карпина в «Динамо». Я знаю Валерия Георгиевича как человека слова, что он скажет, то с делом не расходится. Он же говорил, что совмещать сложно. Что поспособствовало, что получилось вот так?

Может, он успел отдохнуть. Для «Динамо» это огромный плюс, но для сборной – огромный минус. Но теперь и у «Динамо » тренер будет уезжать в сборную России, и еще из «Ростова ». Получается, два клуба будут обезглавлены.

Я сейчас больше переживаю за сборную, как бы на ней это не сказалось. Если нас вернут в международные турниры, то сомневаюсь, что Карпин уйдет из «Динамо», скорее, из сборной.

Может, тогда уже сейчас надо дать кому-то другому сборную? РФС должен задуматься над этим. Надеюсь, что все будет хорошо и у национальной команды, и у «Динамо».

Желаю Валерию Георгиевичу выиграть титул, чтобы он привел великое «Динамо» к чемпионству и взял Кубок . Он ничего не выигрывал, а «Динамо» уже 50 лет без чемпионства и 30 лет без Кубка, – сказал бывший спортивный директор «Динамо» Орещук.