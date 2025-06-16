«Крылья» планируют продать Сергеева в «Зенит» и вернуть его в аренду («Спорт день за днем»)

«Крылья» могут продать Ивана Сергеева в «Зенит» и вернуть его на правах аренды.

Ранее стало известно , что «Динамо» начало переговоры с самарцами о трансфере 30-летнего форварда, который заинтересован в переходе в московский клуб.

После этого Иван Карпов сообщил , что у «Зенита » есть право первоочередного выкупа Сергеева за 250 млн рублей, а «Динамо» предложило «Крыльям» 350 млн. Сам футболист якобы отказался возвращаться в «Зенит» и намерен перейти в «Динамо ».

Теперь «Спорт день за днем» утверждает, что на совете директоров «Крыльев Советов » будет рассмотрен вариант с продажей Сергеева в «Зенит» с последующей обратной арендой. Это сейчас приоритетный вариант для самарцев.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Иван провел 26 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его подробная статистика – здесь .