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«Крылья» планируют продать Сергеева в «Зенит» и вернуть его в аренду («Спорт день за днем»)

«Крылья» могут продать Ивана Сергеева в «Зенит» и вернуть его на правах аренды.

Ранее стало известно, что «Динамо» начало переговоры с самарцами о трансфере 30-летнего форварда, который заинтересован в переходе в московский клуб.

После этого Иван Карпов сообщил, что у «Зенита» есть право первоочередного выкупа Сергеева за 250 млн рублей, а «Динамо» предложило «Крыльям» 350 млн. Сам футболист якобы отказался возвращаться в «Зенит» и намерен перейти в «Динамо».

Теперь «Спорт день за днем» утверждает, что на совете директоров «Крыльев Советов» будет рассмотрен вариант с продажей Сергеева в «Зенит» с последующей обратной арендой. Это сейчас приоритетный вариант для самарцев.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Иван провел 26 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его подробная статистика – здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт день за днем»
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