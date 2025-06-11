«Динамо» начало переговоры с «Крыльями» о трансфере Сергеева. Форвард заинтересован в переходе
Иван Сергеев может перейти в «Динамо».
Московский клуб начал переговоры с «Крыльями Советов» о трансфере 30-летнего нападающего, сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что сам игрок заинтересован в переходе, переговоры идут активно.
Ранее сообщалось, что самарский клуб оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне Мир РПЛ форвард провел 23 матча, отличившись 9 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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