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«Динамо» начало переговоры с «Крыльями» о трансфере Сергеева. Форвард заинтересован в переходе

Иван Сергеев может перейти в «Динамо».

Московский клуб начал переговоры с «Крыльями Советов» о трансфере 30-летнего нападающего, сообщает «Чемпионат». 

Отмечается, что сам игрок заинтересован в переходе, переговоры идут активно.

Ранее сообщалось, что самарский клуб оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Мир РПЛ форвард провел 23 матча, отличившись 9 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoИван Сергеев
logoКрылья Советов
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