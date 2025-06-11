«Динамо» начало переговоры с «Крыльями» о трансфере Сергеева. Форвард заинтересован в переходе

Иван Сергеев может перейти в «Динамо».

Московский клуб начал переговоры с «Крыльями Советов» о трансфере 30-летнего нападающего, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что сам игрок заинтересован в переходе, переговоры идут активно.

Ранее сообщалось , что самарский клуб оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Мир РПЛ форвард провел 23 матча, отличившись 9 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь .