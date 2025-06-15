У «Зенита» есть право первоочередного выкупа Сергеева за 250 млн рублей. «Динамо» предложило «Крыльям» 350 млн (Иван Карпов)

У «Зенита» есть возможность помешать «Динамо» приобрести Ивана Сергеева.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова , московский клуб предложил «Крыльям Советов» 350 млн рублей (отступные – 1 млрд), и самарцы готовы согласиться.

Однако у «Зенита » есть право первоочередного выкупа нападающего за 250 млн рублей. Команда из Санкт-Петербурга может активировать этот пункт, чтобы помешать «Динамо ». Также Сергеев может быть приобретен для последующей передачи в аренду – если удастся с ним договориться. В «Зените» обдумывают, как поступить.

В Мир РПЛ в сезоне-2024/25 Иван забил 9 голов. Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Крыльев » можно ознакомиться здесь .