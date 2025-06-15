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  • У «Зенита» есть право первоочередного выкупа Сергеева за 250 млн рублей. «Динамо» предложило «Крыльям» 350 млн (Иван Карпов)
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У «Зенита» есть право первоочередного выкупа Сергеева за 250 млн рублей. «Динамо» предложило «Крыльям» 350 млн (Иван Карпов)

У «Зенита» есть возможность помешать «Динамо» приобрести Ивана Сергеева.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, московский клуб предложил «Крыльям Советов» 350 млн рублей (отступные – 1 млрд), и самарцы готовы согласиться.

Однако у «Зенита» есть право первоочередного выкупа нападающего за 250 млн рублей. Команда из Санкт-Петербурга может активировать этот пункт, чтобы помешать «Динамо». Также Сергеев может быть приобретен для последующей передачи в аренду – если удастся с ним договориться. В «Зените» обдумывают, как поступить.

В Мир РПЛ в сезоне-2024/25 Иван забил 9 голов. Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Крыльев» можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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