Кавазашвили о Заболотном в «Спартаке»: «Он не для них – очень жесткий, не техничный. Клубу нужна яркая личность, которая смогла бы забивать много голов»

Анзор Кавазашвили выступил против трансфера Антона Заболотного в «Спартак».

Ранее стало известно , что красно-белые и 34-летний форвард «Химок» обсуждают контракт по схеме «1+1».

«Мне не нравится этот переход. Он хороший игрок, но не для «Спартака ».

Москвичам нужен нападающий сильнее, чем Заболотный . Он очень жесткий, не техничный, а клубу нужна яркая личность, которая смогла бы забивать много голов», – сказал бывший вратарь красно-белых.

В сезоне-2024/25 Заболотный провел 31 матч во всех турнирах. На его счету 6 голов и 6 результативных передач.