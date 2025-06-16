Кавазашвили о Заболотном в «Спартаке»: «Он не для них – очень жесткий, не техничный. Клубу нужна яркая личность, которая смогла бы забивать много голов»
Анзор Кавазашвили выступил против трансфера Антона Заболотного в «Спартак».
Ранее стало известно, что красно-белые и 34-летний форвард «Химок» обсуждают контракт по схеме «1+1».
«Мне не нравится этот переход. Он хороший игрок, но не для «Спартака».
Москвичам нужен нападающий сильнее, чем Заболотный. Он очень жесткий, не техничный, а клубу нужна яркая личность, которая смогла бы забивать много голов», – сказал бывший вратарь красно-белых.
В сезоне-2024/25 Заболотный провел 31 матч во всех турнирах. На его счету 6 голов и 6 результативных передач.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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