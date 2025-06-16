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Мостовой о Заболотном в «Спартаке»: «Хороший вариант для игрока запаса, он воспитанник ЦСКА, но это уже давно не имеет значения. Личный интерес выходит на первый план, Карпин – пример»

Александр Мостовой поддерживает переход Антона Заболотного в «Спартак».

Ранее стало известно, что «Спартак» и 34-летний форвард обсуждают контракт по схеме «1+1».

«Когда стало известно о возможном расформировании «Химок», я сразу отметил, что футболисты этой команды неплохого качества. Сейчас они в хорошем настроении, потому что получили возможность свободного выбора.

Для «Спартака» Заболотный может стать хорошим вариантом как игрок запаса. Тем более мы уже видели, что команде не хватает высокорослых нападающих после ухода Соболева и Жозе.

Что касается того, что Заболотный – воспитанник ЦСКА, в этом нет ничего особенного. Уже давно не имеет значения. Личный интерес футболиста выходит на первый план. В качестве примера могу привести Карпина, хотя это уже другая история, не для интервью», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Мостовой.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, игравший за ЦСКА и «Спартак», ранее стал тренером «Динамо».

Чего добьется Карпин в «Динамо»?25327 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
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Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
logoАнтон Заболотный
logoЧемпионат.com
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoАлександр Мостовой
logoАлександр Соболев
logoВалерий Карпин
logoЦСКА
logoВиллиан Жозе
logoХимки
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