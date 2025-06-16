Мостовой о Заболотном в «Спартаке»: «Хороший вариант для игрока запаса, он воспитанник ЦСКА, но это уже давно не имеет значения. Личный интерес выходит на первый план, Карпин – пример»

Александр Мостовой поддерживает переход Антона Заболотного в «Спартак».

Ранее стало известно , что «Спартак» и 34-летний форвард обсуждают контракт по схеме «1+1».

«Когда стало известно о возможном расформировании «Химок», я сразу отметил, что футболисты этой команды неплохого качества. Сейчас они в хорошем настроении, потому что получили возможность свободного выбора.

Для «Спартака » Заболотный может стать хорошим вариантом как игрок запаса. Тем более мы уже видели, что команде не хватает высокорослых нападающих после ухода Соболева и Жозе .

Что касается того, что Заболотный – воспитанник ЦСКА , в этом нет ничего особенного. Уже давно не имеет значения. Личный интерес футболиста выходит на первый план. В качестве примера могу привести Карпина, хотя это уже другая история, не для интервью», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Мостовой.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, игравший за ЦСКА и «Спартак», ранее стал тренером «Динамо».