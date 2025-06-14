«Спартак» и Заболотный обсуждают контракт по схеме «1+1». Они пока не договорились (Иван Карпов)
«Спартак» еще не договорился с Антоном Заболотным.
Сообщалось, что нападающий «Химок» близок к переходу в московский клуб.
По данным инсайдера Ивана Карпова, стороны обсуждают заключение контракта на год с опцией продления еще на один, но к соглашению пока не пришли.
Ранее стало известно, что 34-летний Заболотный отказал «Краснодару».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?12518 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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