«Спартак» и Заболотный обсуждают контракт по схеме «1+1». Они пока не договорились (Иван Карпов)

«Спартак» еще не договорился с Антоном Заболотным.

Сообщалось , что нападающий «Химок» близок к переходу в московский клуб.

По данным инсайдера Ивана Карпова , стороны обсуждают заключение контракта на год с опцией продления еще на один, но к соглашению пока не пришли.

Ранее стало известно, что 34-летний Заболотный отказал «Краснодару».