Камоцци о Заболотном в «Спартаке»: «Не понимаю, как не удержали Соболева – не пришлось бы искать форварда такого плана. Это многое говорит о нынешнем менеджменте команды»
Франко Камоцци считает, что «Спартак» должен был сохранить Александра Соболева.
«Заболотный может перейти в «Спартак»? Это хороший игрок, сейчас «Спартаку» не хватает такого нападающего.
На этом фоне меня удивляет, как можно было сначала держать в команде Шамара Николсона, потом упустить Александра Соболева – это многое говорит о нынешнем менеджменте команды.
Не понимаю, как «Спартак» мог не удержать Соболева – сейчас не пришлось бы искать нападающего такого плана», – сказал экс-советник бывшего владельца клуба Леонида Федуна.
Напомним, летом 2024 года Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит». В сезоне-2024/25 форвард провел за петербуржцев 31 матч во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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