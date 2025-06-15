Камоцци о Заболотном в «Спартаке»: «Не понимаю, как не удержали Соболева – не пришлось бы искать форварда такого плана. Это многое говорит о нынешнем менеджменте команды»

Франко Камоцци считает, что «Спартак» должен был сохранить Александра Соболева.

«Заболотный может перейти в «Спартак»? Это хороший игрок, сейчас «Спартаку » не хватает такого нападающего.

На этом фоне меня удивляет, как можно было сначала держать в команде Шамара Николсона , потом упустить Александра Соболева – это многое говорит о нынешнем менеджменте команды.

Не понимаю, как «Спартак» мог не удержать Соболева – сейчас не пришлось бы искать нападающего такого плана», – сказал экс-советник бывшего владельца клуба Леонида Федуна .

Напомним, летом 2024 года Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит ». В сезоне-2024/25 форвард провел за петербуржцев 31 матч во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Спартак» и Заболотный обсуждают контракт по схеме «1+1». Они пока не договорились (Иван Карпов)