15

Газзаев может получить пост руководителя в «Динамо». Его кандидатуру предлагает консультативный совет (Иван Карпов)

Газзаев может получить пост в «Динамо».

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев может получить должность руководителя в московском «Динамо».

71-летний экс-депутат Госдумы, бывший игрок и тренер москвичей имеет шансы вернуться в клуб, утверждает инсайдер Иван Карпов.

Газзаев, бравший Кубок УЕФА с ЦСКА и не работавший тренером с 2013 года, после «Алании», может стать генеральным директором или председателем совета директоров бело-голубых.

Кандидатуру Газзаева предлагают со стороны консультативного совета «Динамо». В окружении члена совета директоров клуба Сергея Степашина не подтвердили информацию Карпову, сославшись на то, что сейчас на этих постах в клубе другие люди – Павел Пивоваров и Александр Ивлев.

Жестче лимит, на тренеров тоже – идеи двигают Черчесов, Газзаев, Семин, Гершкович. Напрямую министру Дегтяреву

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
