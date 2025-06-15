Николай Наумов: «Заболотный – сбитый летчик. Он не поможет «Спартаку»
Николай Наумов высказался о возможном переходе Антона Заболотного в «Спартак».
«Я не уверен в том, что Заболотный в нынешнем состоянии и возрасте поможет «Спартаку». Мне кажется, сейчас он выглядит немного хуже даже, чем в «Тосно». Тогда надо было развивать карьеру, а сейчас он не является усилением для «Спартака».
Заболотный – сбитый летчик. Он ничего не показывал в последних матчах за «Химки». Возможно, его берут для удлинения скамейки и ротации состава, чтобы выпустить при проигрышном счете, и он сыграл головой», – сказал экс-президент «Локомотива».
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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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