Аршавин про Заболотного в «Спартаке»: «Он не кричал, что он против них и никогда не перейдет. Антон – воспитанник ЦСКА, но в других клубах больше играл»
Ранее стало известно, что «Спартак» и 34-летний форвард обсуждают контракт по схеме «1+1».
– Как болельщики «Спартака» отреагируют на переход Заболотного?
– Понятно, что он воспитанник ЦСКА, но, мне кажется, Заболотный уже столько поиграл везде и как раз уже в зрелом возрасте в ЦСКА провел не так много времени, в других клубах он больше играл.
Заболотный в целом в «Химках» неплохо выглядел, плюс у него роль будет, скорее всего, не основного нападающего. Уезжать из Москвы уже не надо будет.
Он бесплатный, добавит мощи «Спартаку», потому что другие нападающие, которые сейчас есть в распоряжении «Спартака», немножко другой конфигурации. Поэтому думаю, такой трансфер возможен.
– Какой будет реакция болельщиков?
– Думаю, все пройдет более мягко. Заболотный, кажется, нигде не кричал, что он против «Спартака» или что он никогда в «Спартак» не перейдет.
И одно дело, если бы он в ЦСКА провел семь‑восемь лет и перешел в «Спартак». А получается, что он переходит даже не из ЦСКА, – сказал бывший игрок «Зенита» Аршавин.