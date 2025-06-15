Аршавин про Заболотного в «Спартаке»: «Он не кричал, что он против них и никогда не перейдет. Антон – воспитанник ЦСКА, но в других клубах больше играл»

Аршавин считает, что у Заболотного не будет проблем в «Спартаке» из-за ЦСКА.

Ранее стало известно , что «Спартак» и 34-летний форвард обсуждают контракт по схеме «1+1».

– Как болельщики «Спартака» отреагируют на переход Заболотного?

– Понятно, что он воспитанник ЦСКА, но, мне кажется, Заболотный уже столько поиграл везде и как раз уже в зрелом возрасте в ЦСКА провел не так много времени, в других клубах он больше играл.

Заболотный в целом в «Химках» неплохо выглядел, плюс у него роль будет, скорее всего, не основного нападающего. Уезжать из Москвы уже не надо будет.

Он бесплатный, добавит мощи «Спартаку», потому что другие нападающие, которые сейчас есть в распоряжении «Спартака», немножко другой конфигурации. Поэтому думаю, такой трансфер возможен.

– Какой будет реакция болельщиков?

– Думаю, все пройдет более мягко. Заболотный, кажется, нигде не кричал, что он против «Спартака » или что он никогда в «Спартак» не перейдет.

И одно дело, если бы он в ЦСКА провел семь‑восемь лет и перешел в «Спартак». А получается, что он переходит даже не из ЦСКА, – сказал бывший игрок «Зенита» Аршавин .