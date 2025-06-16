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«Барса» опережает «Баварию», «Арсенал» и «Челси» в борьбе за Нико. Лапорта оценивает, сможет ли клуб зарегистрировать вингера «Атлетика»

«Барселона» опережает конкурентов в борьбе за Нико Уильямса.

По данным Флориана Плеттенберга, на данный момент каталонцы имеют наиболее предпочтительные шансы, чтобы подписать 22-летнего вингера «Атлетика» и сборной Испании.

«Барселона» опережает «Баварию», «Арсенал» и «Челси». За последние 24 часа состоялись важные переговоры между сторонами.

Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сейчас оценивает, возможен ли трансфер и сможет ли клуб зарегистрировать Уильямса. Если ответ будет утвердительный, ожидается, что «блауграна» закроет сделку. Тренер Ханси Флик очень хочет подписать Нико.

«Бавария» проинформирована о ситуации и теперь ждет, сможет ли «Барселона» завершить трансфер.

В сезоне-2024/25 Нико забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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