Леау для «Арсенала» – план Б на случай неудачи с Уильямсом. «Ливерпулю» вингер «Милана» тоже интересен (Кристиан Фальк)
Рафаэл Леау нравится топ-клубам Англии.
Инсайдер Кристиан Фальк сообщает, что менеджеры «Баварии» встречались с представителями вингера «Милана» за день до финала Лиги чемпионов, но с тех пор прогресса в переговорах нет.
При этом португалец интересен «Ливерпулю» и станет планом Б для «Арсенала» – на случай неудачи в борьбе за Нико Уильямса («Атлетик»).
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Daily Briefing
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