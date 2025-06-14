Леау для «Арсенала» – план Б на случай неудачи с Уильямсом. «Ливерпулю» вингер «Милана» тоже интересен (Кристиан Фальк)

Рафаэл Леау нравится топ-клубам Англии.

Инсайдер Кристиан Фальк сообщает, что менеджеры «Баварии» встречались с представителями вингера «Милана » за день до финала Лиги чемпионов, но с тех пор прогресса в переговорах нет.

При этом португалец интересен «Ливерпулю» и станет планом Б для «Арсенала » – на случай неудачи в борьбе за Нико Уильямса («Атлетик »).