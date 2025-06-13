Агент Нико Уильямса встретился с Деку, чтобы обсудить возможность трансфера. Вингер интересен «Арсеналу» и «Баварии», но предпочел бы перейти в «Барсу» (Diario Sport)
По данным Diario Sport, агент игрока Феликс Таинта отправился в Барселону, чтобы встретиться с Деку, спортивным директором каталонцев.
Стороны обсудили варианты возобновления сделки, которая сорвалась прошлым летом. Сейчас у Нико Уильямса есть несколько серьезных предложений, а «Атлетик» хочет продлить его контракт. Таинта в последние месяцы поддерживал связь с «Барсой» и захотел узнать отношение клуба к ситуации игрока.
Полузащитник вызывает интерес на рынке из-за отступных в размере 62 млн евро. «Арсенал» и «Бавария» готовы приступить к переговорам и предлагают Нико большие контракты, хотя они не соответствуют первоначальным ожиданиям игрока от переезда за границу.
Если испанец покинет «Атлетик», он скорее предпочтет остаться в Ла Лиге. Он хотел бы перейти в «Барсу», если клуб будет твердо заинтересован в оформлении сделки и сможет зарегистрировать его в трансферное окно без трудностей, с которыми они столкнулись прошлым летом.