Агент Нико Уильямса встретился с Деку, чтобы обсудить возможность трансфера. Вингер интересен «Арсеналу» и «Баварии», но предпочел бы перейти в «Барсу» (Diario Sport)

Агент Нико Уильямса обсудил возможность трансфера с «Барселоной».

По данным Diario Sport, агент игрока Феликс Таинта отправился в Барселону, чтобы встретиться с Деку , спортивным директором каталонцев.

Стороны обсудили варианты возобновления сделки, которая сорвалась прошлым летом. Сейчас у Нико Уильямса есть несколько серьезных предложений, а «Атлетик» хочет продлить его контракт. Таинта в последние месяцы поддерживал связь с «Барсой» и захотел узнать отношение клуба к ситуации игрока.

Полузащитник вызывает интерес на рынке из-за отступных в размере 62 млн евро. «Арсенал » и «Бавария » готовы приступить к переговорам и предлагают Нико большие контракты, хотя они не соответствуют первоначальным ожиданиям игрока от переезда за границу.

Если испанец покинет «Атлетик», он скорее предпочтет остаться в Ла Лиге . Он хотел бы перейти в «Барсу», если клуб будет твердо заинтересован в оформлении сделки и сможет зарегистрировать его в трансферное окно без трудностей, с которыми они столкнулись прошлым летом.