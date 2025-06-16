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Лапорта не хотел подписывать Нико Уильямса после прошлогоднего срыва трансфера. Ситуация изменилась, но предпочтительной кандидатурой «Барсы» остается Луис Диас (Cadena SER)

Жоан Лапорта не хотел подписывать Нико Уильямса после ситуации в прошлом году.

«Лапорта не хотел гнаться за Нико Уильямсом из-за всего, что произошло прошлым летом, потому что в конце концов он отклонил предложение «Барсы», так как не был уверен в подписании. Из гордости президент не видел себя снова в гонке за Нико Уильямса, если только он сам не сделает первый шаг и скажет «Барсе», что хочет играть там», – сообщил журналист Cadena SER Санти Овалье на Carrusel Deportivo.

Ранее стало известно, что агент полузащитника «Атлетика», чей трансфер в «блауграну» прошлым летом сорвался, встретился со спортивным директором каталонцев Деку. Стороны обсудили возможность перехода игрока в текущее трансферное окно.

Однако предпочтительным вариантом для «Барсы» остается Луис Диас из «Ливерпуля». Руководство сомневается в правильности подписания Нико из-за его дружеских отношений с Ламином Ямалем и другими молодыми игроками клуба.

«Насколько нам известно, Луис Диас остается любимым вариантом из-за его опыта. Один аспект, в котором Жоан Лапорта колеблется относительно Нико Уильямса, заключается в том, что будет слишком много кумовства в раздевалке. Президент хочет более профессиональных отношений в раздевалке, а не дружеских», – сказал Овалье.

Вместе с тем отмечается, что Уильямс обойдется дешевле вингера «Ливерпуля».

«У Луиса Диаса есть соглашение с «Ливерпулем», по которому он уйдет за сумму примерно в 70 млн фунтов, около 82 млн евро.

Поэтому Нико дешевле, моложе и гораздо больше нравится болельщикам», – добавил журналист.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
logoЛа Лига
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возможные трансферы
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