Нико Уильямс говорил игрокам «Барсы» о желании перейти в каталонский клуб. Флик одобряет приход вингера «Атлетика» и общался с ним (Diario Sport)

Нико Уильямс попросил забрать его в «Барсу».

Игрок сообщил о своем желании игрокам «Барселоны» в расположении сборной Испании, утверждает Diario Sport. Нико постоянно обсуждал это с Ламином Ямалем, Педри, Фермином Лопесом и Пау Кубарси.

Агент игрока, Феликс Тайнта, уже встретился с Деку , чтобы обсудить возможный переход футболиста. Нико чувствует, что он вписался бы в эту команду.

Сумма отступных в его контракте с «Атлетиком» составляет 62 миллиона евро.

Отмечается, что Ханси Флик уже пообщался с Уильямсом, немец объяснил проект, игровую модель и ту роль, которую Нико мог бы занять в «Барсе». Главный тренер одобрил его приход.

«Атлетик» не собирается вести переговоры и будет настаивать на выплате всей клаусулы сразу.