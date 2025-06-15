  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нико Уильямс говорил игрокам «Барсы» о желании перейти в каталонский клуб. Флик одобряет приход вингера «Атлетика» и общался с ним (Diario Sport)
15

Нико Уильямс говорил игрокам «Барсы» о желании перейти в каталонский клуб. Флик одобряет приход вингера «Атлетика» и общался с ним (Diario Sport)

Нико Уильямс попросил забрать его в «Барсу».

Игрок сообщил о своем желании игрокам «Барселоны» в расположении сборной Испании, утверждает Diario Sport. Нико постоянно обсуждал это с Ламином Ямалем, Педри, Фермином Лопесом и Пау Кубарси.

Агент игрока, Феликс Тайнта, уже встретился с Деку, чтобы обсудить возможный переход футболиста. Нико чувствует, что он вписался бы в эту команду.

Сумма отступных в его контракте с «Атлетиком» составляет 62 миллиона евро.

Отмечается, что Ханси Флик уже пообщался с Уильямсом, немец объяснил проект, игровую модель и ту роль, которую Нико мог бы занять в «Барсе». Главный тренер одобрил его приход.

«Атлетик» не собирается вести переговоры и будет настаивать на выплате всей клаусулы сразу.

Чего добьется Карпин в «Динамо»?13738 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoЛамин Ямаль
logoПау Кубарси
logoЛа Лига
logoФермин Лопес
logoПедри
logoАтлетик
logoСборная Испании по футболу
logoБарселона
logoНико Уильямс
logoХанс-Дитер Флик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Черчесов о матчах с Бразилией, Францией перед ЧМ-2018: «Играть с Сан‑Марино было бы предательством. Только в таких контрольных играх можно отсеять, проверить»
524 минуты назад
Буффон о Гаттузо в сборной Италии: «Ждем последних деталей. Верю, что сделан лучший выбор. Важно избежать позора, есть разница между поражением и поражением в определенной манере»
1239 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» Месси против «Аль-Ахли», «Бавария» – «Окленд», «ПСЖ» встретится с «Атлетико»
14411 минут назад
Тео Уолкотт: «Немецкие футболисты очень серьезные, а англичане – не всегда. Поэтому Германия выиграла ЧМ-2014. В матче с Сенегалом казалось, что Англия не настроена серьезно»
445 минут назад
Гвардиола о «Ювентусе»: «Главный клуб Италии, точно самый популярный. С нетерпением жду новой встречи с ним»
8сегодня, 21:11
Станислав Черчесов: «До ЧМ-2018 было на улицу выходить непросто, потому что все критиковали, а после – хвалили. Но первый тост у тренера – всегда за футболистов, они главные творцы»
15сегодня, 20:59
Бардзальи назвал «Реал», «Баварию» и «Ювентус» фаворитами клубного ЧМ. Матри считает, что это год «ПСЖ»: «Он в отличной форме и заслужил всеобщее уважение, сделав требл»
6сегодня, 20:53
Месси, Роналду, Пеле, Марадона, Мальдини, Нойер и Иньеста – в «величайшей сборной всех времен» от FourFourTwo
63сегодня, 20:43
Зарплата Виртца в «Ливерпуле» – до 15 млн евро в год. Салах и ван Дейк получают больше
12сегодня, 20:30
Энрике о «Золотом мяче»: «Дембеле заслуживает, никаких сомнений. Меня же эти награды вообще ни капли не интересуют»
15сегодня, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Во Франции у судей в любительских лигах будут нательные камеры – для защиты от насилия и грубости
15 минут назад
Колосков о конфликте Израиля и Ирана: «У ФИФА и УЕФА будет основание запретить домашние игры на территории этих стран, если все продлится до сентября»
518 минут назад
Ещенко станет главным тренером «Кубани» после работы исполняющим обязанности: «Уже есть договоренность»
131 минуту назад
«Аль-Ахли» – «Интер Майами». Онлайн-трансляция начнется в 03:00
1144 минуты назад
Мартин Демичелис: «Рамос – уникальный случай, лабораторный экземпляр, который нужно внимательно изучить. В 39 лет он поддерживает такую физическую форму, которую редко увидишь»
48 минут назад
Хакими о «ПСЖ»: «Мы вписали свое имя в историю. Наша цель – выиграть клубный ЧМ и показать, что мы чемпионы Европы»
1сегодня, 21:18
Галеоне об Италии: «Видели матч Испания – Португалия? По сравнению с тем, во что играют у нас, это было похоже на другой вид спорта. Наш футбол отстал»
1сегодня, 21:15
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания победила Румынию, Франция одолела Грузию, матчи Англии и Германии пройдут в воскресенье
6сегодня, 21:03
FC 26 может выйти 26 сентября. Издание Ultimate станет доступно 19 сентября (инсайдеры)
4сегодня, 20:20Игры
Антон Миранчук о мотивации играть за сборную: «Все понимают, что товарищеские матчи – единственный вариант. Вернут – хорошо, нет – значит, пока так»
1сегодня, 20:13