Нико Уильямс говорил игрокам «Барсы» о желании перейти в каталонский клуб. Флик одобряет приход вингера «Атлетика» и общался с ним (Diario Sport)
Нико Уильямс попросил забрать его в «Барсу».
Игрок сообщил о своем желании игрокам «Барселоны» в расположении сборной Испании, утверждает Diario Sport. Нико постоянно обсуждал это с Ламином Ямалем, Педри, Фермином Лопесом и Пау Кубарси.
Агент игрока, Феликс Тайнта, уже встретился с Деку, чтобы обсудить возможный переход футболиста. Нико чувствует, что он вписался бы в эту команду.
Сумма отступных в его контракте с «Атлетиком» составляет 62 миллиона евро.
Отмечается, что Ханси Флик уже пообщался с Уильямсом, немец объяснил проект, игровую модель и ту роль, которую Нико мог бы занять в «Барсе». Главный тренер одобрил его приход.
«Атлетик» не собирается вести переговоры и будет настаивать на выплате всей клаусулы сразу.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
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