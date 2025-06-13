Нико Уильямс готов снизить зарплатные требования ради «Барсы». Вингер согласен получать 12 млн евро до уплаты налогов (Бен Джейкобс)
Нико Уильямс готов снизить запросы по зарплате, чтобы перейти в «Барселону».
Ранее агент полузащитника «Атлетика» встретился со спортивным директором каталонцев Деку, чтобы обсудить возможность трансфера. Эту информацию подтвердил журналист Бен Джейкобс.
Деку был проинформирован, что Уильямс согласится получать 12 млн евро до уплаты налогов, сообщает Джейкобс.
Такая сумма обсуждалась сторонами год назад, когда трансфер игрока сорвался.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26644 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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