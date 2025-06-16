«Реал» об условном сроке для фанатов «Атлетико» за куклу Винисиуса на мосту: «Уже 14 человек осуждены за расистские нападки на наших игроков. Продолжим защищать ценности клуба»
Провинциальный суд Мадрида вынес приговор группе фанатов «Атлетико», которые в январе 2023 года подвесили куклу бразильского вингера «Реала» Винисиуса под мостом перед дерби в Кубке Испании. Четыре человека получили условный тюремный срок от 14 до 22 месяцев, им также запретили посещать матчи и приближаться к игроку «Мадрида».
«Этот вердикт по уголовному делу стал еще одним приговором, вынесенным за последние месяцы за расистские оскорбления в адрес футдолистов «Реала». Это случалось на таких стадионах, как «Хосе Соррилья» (Вальядолид) «Месталья» (Валенсия), «Сон Моиш» (Пальма-де-Майорка) и «Кампо де Вальекас» (Мадрид), а также на цифровых площадках.
В общей сложности четырнадцать человек были осуждены за расистские нападки на игроков нашего клуба.
Расистские оскорбления в адрес Винисиуса и других игроков на цифровых площадках также стали предметом уголовных дел и приговоров. В данном случае обвинительные приговоры за преступления на почве ненависти представляют собой уникальное признание оскорбительного характера такого поведения.
«Реал», который выступил в качестве частного обвинителя вместе Винисиусом Жуниором в этом деле, а также во многих других делах, которые в настоящее время ведутся, продолжит работу по защите ценностей нашего клуба и искоренению расистского поведения в мире футбола и спорта», – сказано в заявлении «сливочных».