«Реал» об условном сроке для фанатов «Атлетико» за куклу Винисиуса на мосту: «Уже 14 человек осуждены за расистские нападки на наших игроков. Продолжим защищать ценности клуба»

«Реал» отреагировал на условные сроки фанатов «Атлетико» за атаку на Винисиуса.

Провинциальный суд Мадрида вынес приговор группе фанатов «Атлетико », которые в январе 2023 года подвесили куклу бразильского вингера «Реала » Винисиуса под мостом перед дерби в Кубке Испании. Четыре человека получили условный тюремный срок от 14 до 22 месяцев , им также запретили посещать матчи и приближаться к игроку «Мадрида ».

«Этот вердикт по уголовному делу стал еще одним приговором, вынесенным за последние месяцы за расистские оскорбления в адрес футдолистов «Реала». Это случалось на таких стадионах, как «Хосе Соррилья» (Вальядолид ) «Месталья » (Валенсия ), «Сон Моиш» (Пальма-де-Майорка) и «Кампо де Вальекас» (Мадрид), а также на цифровых площадках.

В общей сложности четырнадцать человек были осуждены за расистские нападки на игроков нашего клуба.

Расистские оскорбления в адрес Винисиуса и других игроков на цифровых площадках также стали предметом уголовных дел и приговоров. В данном случае обвинительные приговоры за преступления на почве ненависти представляют собой уникальное признание оскорбительного характера такого поведения.

«Реал», который выступил в качестве частного обвинителя вместе Винисиусом Жуниором в этом деле, а также во многих других делах, которые в настоящее время ведутся, продолжит работу по защите ценностей нашего клуба и искоренению расистского поведения в мире футбола и спорта», – сказано в заявлении «сливочных».