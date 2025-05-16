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  • В документалке про Винисиуса добавили субтитры «обезьяна» к видео, где фанаты «Валенсии» кричали «дурак». Клуб хочет подать иск на создателей за искажение фактов
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В документалке про Винисиуса добавили субтитры «обезьяна» к видео, где фанаты «Валенсии» кричали «дурак». Клуб хочет подать иск на создателей за искажение фактов

«Валенсия» намерена подать в суд на создателей фильма про Винисиуса.

15 мая на Netflix вышел документальный фильм о вингере «Реала» «Танцуй, Вини!», рассказывающий о пути бразильца к успеху и трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Одна из проблем, отраженных в ленте – борьба Винисиуса с расизмом и оскорбления в его адрес от болельщиков в Испании.

В начале фильма показываются события 2023 года и матч против «Валенсии», во время которого бразилец подвергся оскорблениям болельщиков.

В одном из эпизодов трибуна «Местальи» скандирует «tonto» («дурак») в адрес Винисиуса, однако в субтитрах при этом стоит слово «mono» («обезьяна»).

Как сообщает Relevo, в связи с этим «Валенсия» рассматривает возможность подачи иска к создателям документального фильма за искажение фактов.

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ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Relevo
болельщики
дискриминация
logoМесталья
logoВаленсия
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
кино
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