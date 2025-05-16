В документалке про Винисиуса добавили субтитры «обезьяна» к видео, где фанаты «Валенсии» кричали «дурак». Клуб хочет подать иск на создателей за искажение фактов
«Валенсия» намерена подать в суд на создателей фильма про Винисиуса.
15 мая на Netflix вышел документальный фильм о вингере «Реала» «Танцуй, Вини!», рассказывающий о пути бразильца к успеху и трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Одна из проблем, отраженных в ленте – борьба Винисиуса с расизмом и оскорбления в его адрес от болельщиков в Испании.
В начале фильма показываются события 2023 года и матч против «Валенсии», во время которого бразилец подвергся оскорблениям болельщиков.
В одном из эпизодов трибуна «Местальи» скандирует «tonto» («дурак») в адрес Винисиуса, однако в субтитрах при этом стоит слово «mono» («обезьяна»).
Как сообщает Relevo, в связи с этим «Валенсия» рассматривает возможность подачи иска к создателям документального фильма за искажение фактов.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Relevo
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