Виртц пройдет медосмотр в «Ливерпуле» в пятницу перед трансфером из «Байера»
По данным Sky Sports, ожидается, что 22-летний полузащитник «Байера» и сборной Германии пройдет медицинское обследование в Ливерпуле в пятницу. Он прибудет в Великобританию на этой неделе по завершении отпуска.
Утверждается, что «Ливерпуль» гарантированно заплатит за Виртца 100 миллионов фунтов, еще 16,5 млн предусмотрены в виде бонусов.
Зарплата Флориана составит от 10,2 до 12,7 млн фунтов в год в зависимости от того, будут ли выплачены бонусы. Это от 195 000 до 245 000 фунтов в неделю.
В сезоне-2024/25 Виртц забил 10 голов и сделал 12 ассистов в 31 матче Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь.
Виртц станет самой дорогой покупкой в истории АПЛ в случае выплаты всех бонусов «Ливерпулем». Он обойдет Кайседо (115 млн фунтов), Энцо (106,8), Райса (105) и Грилиша (100)