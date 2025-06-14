Зарплата Виртца в «Ливерпуле» – до 15 млн евро в год. Салах и ван Дейк получают больше

Флориан Виртц будет получать до 15 млн евро в год.

Sky Sports сообщает, что в «Ливерпуле » полузащитнику собираются платить 12 млн евро в год (10,2 млн фунтов), но за счет премий сумма может доходить до 15 млн евро (12,7 млн фунтов).

Таким образом, немец будет зарабатывать от 195 000 до 245 000 фунтов в неделю. По этому показателю он уступает Мохамеду Салаху (380 000) и Вирджилу ван Дейку (400 000).

«Ливерпуль» заплатит за Виртца 117,5 млн евро, еще 18,8 млн – бонусы