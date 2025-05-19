Винисиус выступил в суде по делу фанатов «Атлетико», повесивших куклу бразильца на мосту. Вингер «Реала» боялся, что ему и семье может грозить опасность

Винисиус Жуниор дал показания в суде против фанатов «Атлетико».

Напомним, перед игрой 1/4 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Атлетико » в 2023 году на одном из мостов появился баннер «Мадрид ненавидит «Реал», а также подвешенная кукла , одетая в футболку «Реала» с номером Винисиуса Жуниора .

Прокуратура Мадрида запросила 4 года тюрьмы для каждого из четырех представителей группы ультрас Frente Atletico, причастных к акции. Также с них могут взыскать компенсацию в размере 6000 евро за моральный ущерб, причиненный футболисту.

Винисиус, выступавший на суде в качестве свидетеля, заявил, что чувствовал себя «задетым и оскорбленным», узнав об инциденте, так как акция против него была организована из-за его цвета кожи.

«Для меня это был очень печальный день. Я не знал, что это значило, грозила ли мне и моей семье опасность», – сказал вингер «Реала ».

Marca отмечает, что показания Винисиуса являются предварительным доказательством. Следующее слушание по делу состоится 16 июня, но Винисиус не сможет принять в нем участие из-за клубного чемпионата мира.