Гранат о Заболотном в «Спартаке»: «Возможно, игрой Антон заставит замолчать критиков. Он подходит по всем по всем характеристикам: русский, габаритный»

Владимир Гранат высказался о возможном переходе Антона Заболотного в «Спартак».

«Наверное, в лице Заболотного Станкович пытается подписать габаритного форварда в «Спартак». Каждой команде нужен такой нападающий. Но немаловажно, что тренер берет такого игрока для коллектива. Он подходит по всем характеристикам: русский, габаритный, и трансфер подходит по финансам.

Вполне возможно, что такой трансфер будет критикуем, ведь Заболотный – воспитанник ЦСКА, но все определит игра на футбольном поле. Возможно, своей игрой Антон заставит замолчать критиков. Если что-то пойдет не так, будут критиковать селекционный отдел «Спартака» или главного тренера», – сказал экс-защитник «Спартака».

Прошлый сезон Заболотный провел в «Химках». На его счету 6 забитых голов и 6 ассистов в 29 матчах Мир РПЛ.