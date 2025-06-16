Мостовой про Карпина: «Совмещение в клубе и сборной непозволительно, коротко и ясно. Я одно и то же много раз говорю, пластинка заела уже»
Александр Мостовой считает непозволительным совмещение постов Валерия Карпина.
Главный тренер сборной России ранее занял аналогичный пост в московском «Динамо».
«Я не смотрел этот эфир [программы «Что? Где? Когда?»], где озвучили, что он теперь тренер «Динамо».
Я говорил много раз, что совмещение несовместимо и непозволительно. Коротко и ясно, мы это уже видели в «Ростове» и сборной.
Одно и то же говорю, пластинка заела уже», – сказал бывший полузащитник сборной России Мостовой.
Мостовой пошел бы в штаб Карпина в «Динамо»: «Я открыт. Никому не зализываю, чем отличаюсь от других. Лицензия лежит в машине – вожу на всякий случай»
Чего добьется Карпин в «Динамо»?25326 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Vprognoze.ru
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