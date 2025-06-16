Мостовой про Карпина: «Совмещение в клубе и сборной непозволительно, коротко и ясно. Я одно и то же много раз говорю, пластинка заела уже»

Александр Мостовой считает непозволительным совмещение постов Валерия Карпина.

Главный тренер сборной России ранее занял аналогичный пост в московском «Динамо ».

«Я не смотрел этот эфир [программы «Что? Где? Когда?»], где озвучили, что он теперь тренер «Динамо».

Я говорил много раз, что совмещение несовместимо и непозволительно. Коротко и ясно, мы это уже видели в «Ростове » и сборной.

Одно и то же говорю, пластинка заела уже», – сказал бывший полузащитник сборной России Мостовой.

Мостовой пошел бы в штаб Карпина в «Динамо»: «Я открыт. Никому не зализываю, чем отличаюсь от других. Лицензия лежит в машине – вожу на всякий случай»