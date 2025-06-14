Мостовой пошел бы в штаб Карпина в «Динамо»: «Я открыт. Никому не зализываю, чем отличаюсь от других. Лицензия лежит в машине – вожу на всякий случай»

Александр Мостовой готов войти в штаб Валерия Карпина в «Динамо».

Главный тренер сборной России ранее был назначен на аналогичный пост в «Динамо».

– К назначению Валерия Карпина в «Динамо» отношусь нормально.

Другое дело, что совмещение постов непозволительно. Такого нигде нет, и не должно быть, только если в каких-то экстренных случаях: кто-то заболел, что-то произошло.

А вот на протяжении длительного времени совмещать посты в клубе и сборной – непозволительно. Ни в одной европейской стране такого нет, да и в мире тоже.

– Стажировка у Карпина?

– А у меня больше их нет. Наша группа уже получила лицензии, у меня она в машине лежит – вожу на всякий случай.

А если «Динамо» позовет меня в тренерский штаб, то, конечно, пойду, как и в другие команды.

Я открыт для всех, чем отличаюсь от других. Еще никому не зализываю, чем тоже отличаюсь от других, – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» сборной России Александр Мостовой .

Совместители в мире – кто, кроме Карпина? Ботсвана, Лесото, Занзибар...