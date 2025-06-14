  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой пошел бы в штаб Карпина в «Динамо»: «Я открыт. Никому не зализываю, чем отличаюсь от других. Лицензия лежит в машине – вожу на всякий случай»
55

Мостовой пошел бы в штаб Карпина в «Динамо»: «Я открыт. Никому не зализываю, чем отличаюсь от других. Лицензия лежит в машине – вожу на всякий случай»

Александр Мостовой готов войти в штаб Валерия Карпина в «Динамо».

Главный тренер сборной России ранее был назначен на аналогичный пост в «Динамо».

– К назначению Валерия Карпина в «Динамо» отношусь нормально.

Другое дело, что совмещение постов непозволительно. Такого нигде нет, и не должно быть, только если в каких-то экстренных случаях: кто-то заболел, что-то произошло.

А вот на протяжении длительного времени совмещать посты в клубе и сборной – непозволительно. Ни в одной европейской стране такого нет, да и в мире тоже.

– Стажировка у Карпина?

– А у меня больше их нет. Наша группа уже получила лицензии, у меня она в машине лежит – вожу на всякий случай.

А если «Динамо» позовет меня в тренерский штаб, то, конечно, пойду, как и в другие команды.

Я открыт для всех, чем отличаюсь от других. Еще никому не зализываю, чем тоже отличаюсь от других, – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» сборной России Александр Мостовой.

Совместители в мире – кто, кроме Карпина? Ботсвана, Лесото, Занзибар...

Чего добьется Карпин в «Динамо»?9217 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoАлександр Мостовой
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Жоан Лапорта: «Барселона» и Монсеррат всегда будут вместе защищать каталонскую идентичность. «Барселона» – это больше, чем клуб»
3 минуты назад
«Атлетико» может купить Робертсона. Защитник «Ливерпуля» выше Тео в шорт-листе мадридцев
14 минуты назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого уступает «Шэньчжэню» – 1:2. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
914 минут назадВидео
Фанаты «Барсы» совершили восхождение на гору Монсеррат к монастырю Святой Марии в честь 125-летия клуба. Некоторые прошли 47 км
314 минут назад
«Интер» намерен досрочно погасить долг по облигациям на 415 млн евро
219 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» Месси против «Аль-Ахли», «Бавария» – «Окленд», «ПСЖ» встретится с «Атлетико»
65сегодня, 11:05
Пике хотел бы, что Ямаль взял «Золотой мяч»: «Он сейчас в «Барсе» и участвует в Kings League. Но Дембеле мне тоже нравится – буду рад, если он выиграет»
633 минуты назад
Маскерано про Алонсо: «Не желаю ему всего наилучшего, потому что он в «Реале»
739 минут назад
Мората из-за депрессии думал симулировать травму, чтобы пропустить Евро-2024: «Чувствовал себя подавленным и сломленным. Я боялся заснуть и не проснуться»
7353 минуты назад
Медведев против 15 клубов в РПЛ: «Хуже не придумаешь. Рваный тренировочный ритм»
753 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Игрок «Шэньчжэня» вынес из пустых ворот в матче с «Шанхаем» Слуцкого. Через 16 минут «Шэньхуа» открыл счет
127 минут назадВидео
LEON Вторая лига А. «Машук-КМВ» обыграл «Челябинск», «Спартак» Кострома уступил «Ленинградцу»
49 минут назад
Пономарев о Каннаваро в ЦСКА: «Нам бы российского тренера. Что мы зациклились на иностранцах? Есть Сережа Игнашевич»
1449 минут назад
Погба готов пойти на финансовые уступки ради перехода в «Монако»
5сегодня, 11:48
Юрий Семин: «Наши сильнейшие клубы могли бы претендовать на победу в Лиге конференций. РПЛ – в топ-8 лиг Европы»
9сегодня, 11:35
Президент «Бенфики» про «Реал» и Каррераса: «Были предложения, но они нам не понравились. У нас нет договоренности»
12сегодня, 11:20
Хоссейннежад из «Махачкалы» в Иране и пока не может вылететь из страны: «Он цел и здоров. Как все может быть хорошо, когда такое происходит?»
10сегодня, 10:58
«Ювентус» сохраняет интерес к Осимхену
11сегодня, 10:48
Лещенко о «Динамо»: «Карпин – один из самых продвинутых наших тренеров. Смысла в иностранцах сейчас не вижу»
11сегодня, 10:32
Сенников о Каннаваро в ЦСКА: «Не всегда суперигрок становится супертренером. В Италии и Хорватии у него не получилось – это говорит о многом»
3сегодня, 09:51