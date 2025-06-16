Ян Облак остался недоволен судейством в матче с «ПСЖ».

В 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира «Атлетико» был разгромлен со счетом 0:4.

«Проигрывать со счетом 0:4 тяжело, но «ПСЖ » был лучше. В ключевых моментах арбитр принимал решения не в нашу пользу. «ПСЖ» – сильнейшая команда мира, и при минимальных трудностях вам приходится нелегко. В итоге они победили, и при счете 0:4 вы также не можете жаловаться на многое.

При счете 2:1 все могло бы сложиться лучшим образом, но этого не хватило. Мы слишком легко пропускали голы. Осталось два матча на групповом этапе, на этом все не заканчивается, мы должны поднять голову и продолжать играть.

Фолы могут фиксировать или не фиксировать, возможно, фол [перед отмененным голом Альвареса ] был, я плохо видел эпизод. Вас вызывает ВАР, вы смотрите [повтор] и соглашаетесь. Я не понимаю желтых карточек, как и удаления Лангле , против «ПСЖ» трудно играть 11 на 11, а тем более в меньшинстве. Мы должны поднять голову, продолжить играть гораздо лучше и набрать очки», – сказал вратарь «Атлетико ».