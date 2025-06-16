Симеоне о 0:4 с «ПСЖ»: «Два разных тайма в одном матче, до перерыва соперник контролировал игру. После отмененного гола стало тяжело – не чувствую себя жертвой, но детали очевидны»
В первом матче клубного чемпионата мира «Атлетико» уступил со счетом 0:4. На 58-й минуте из-за фола в атаке судья Иштван Ковач отменил гол Хулиана Альвареса, а на 78-й мадридцы остались в меньшинстве после удаления Клемана Лангле.
– Два разных тайма в одном матче. В первом тайме у соперника было преимущество. Не столько в создании моментов, сколько в контроле игры. Они действовали решительно. Мы могли сравнять счет после удара Гризманна, и они сразу же провели хорошую контратаку и забили второй гол.
Во втором тайме мы боролись и забили гол после одного из таких эпизодов, в которых игра продолжалась, но в этом случае ВАР позвал судью. Был гол, его отменили, и стало тяжело. Затем был удален Лангле, и соперник воспользовался своими моментами.
– Вы понимаете решение судьи не засчитывать гол?
– Мне надоело говорить об одном и том же. В противном случае мы все время кажемся жертвами, а я не чувствую себя жертвой чего бы то ни было. Мы играли против сильного соперника, который был лучше нас. Но детали очевидны.
– Чего не хватило команде?
– Соперник больше владел мячом, больше проявлял характер. Мы не смогли вернуть мяч, но у нас хватило рассудительности и терпения, чтобы заставить их обороняться. Мы могли сравнять счет после удара Гризманна, но голкипер спас ворота, и мы оказались в сложной ситуации. Проигрывать со счетом 0:4 очень неприятно, но все зависит от нас, – сказал главный тренер «Атлетико».