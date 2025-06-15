Судья отменил гол Альвареса «ПСЖ» после ВАР. Коке сфолил на Дуэ по ходу атаки «Атлетико»
Судья отменил гол «Атлетико» в ворота «ПСЖ» в матче клубного ЧМ.
«ПСЖ» обыгрывает «Атлетико» (2:0, второй тайм) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира среди клубов.
На 58-й минуте форвард «матрасников» Хулиан Альварес поразил ворота парижан, однако главный арбитр из Румынии Иштван Ковач отменил взятие ворот после вмешательства ВАР.
Ковач отправился к монитору, изучил повтор и зафиксировал нарушение правил со стороны Коке на Дезире Дуэ перед голом испанской команды.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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