Симеоне демонстративно поаплодировал судье Ковачу после отмены гола «Атлетико» в ворота «ПСЖ» в матче КЧМ

Симеоне иронично похлопал судье после отмены гола «Атлетико» в матче с «ПСЖ».

«Пари Сен-Жермен » разгромил «Атлетико» (4:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира среди клубов.

На 58-й минуте, при счете 2:0, форвард мадридцев Хулиан Альварес отправил мяч в ворота парижан, но главный арбитр из Румынии Иштван Ковач отменил взятие ворот после подсказки ВАР. Он изучил повтор на мониторе и зафиксировал нарушение правил со стороны Коке на Дезире Дуэ перед голом испанской команды.

После этого тренер «Атлетико» Диего Симеоне демонстративно поаплодировал решению рефери, в том числе повернувшись к трибунам.

Отметим, что на 78-й минуте Ковач удалил Клемана Лангле – защитник «Атлетико» получил вторую желтую карточку за разговоры с судьей. А в добавленное время он назначил пенальти в ворота клуба Ла Лиги за игру рукой Робена Ле Нормана.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

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