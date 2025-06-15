Лангле удален на 78-й минуте игры «Атлетико» с «ПСЖ». Защитник получил вторую желтую за разговоры с судьей

«Атлетико» остался в меньшинстве под конец игры с «ПСЖ».

Команды встречаются в первом туре группового этапа чемпионата мира среди клубов. Парижане ведут со счетом 2:0.

На 77-й минуте полузащитник «ПСЖ» Санни Меюлю перехватил мяч у вводившего его рукой вратаря Яна Облака и сделал пас Ашрафу Хакими . Удар марокканца был заблокирован, после чего главный судья Иштван Ковач назначил угловой.

Сперва недовольство действиями арбитра выразил Облак. Затем к рефери подошел Клеман Лангле и тоже что-то сказал. Тогда Ковач решил достать желтую карточку – для французского защитника она стала второй в этой игре.

«ПСЖ» – «Атлетико». 2:0 – Лангле удалили, гол Альвареса отменили. Онлайн-трансляция