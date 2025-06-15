Лангле удален на 78-й минуте игры «Атлетико» с «ПСЖ». Защитник получил вторую желтую за разговоры с судьей
«Атлетико» остался в меньшинстве под конец игры с «ПСЖ».
Команды встречаются в первом туре группового этапа чемпионата мира среди клубов. Парижане ведут со счетом 2:0.
На 77-й минуте полузащитник «ПСЖ» Санни Меюлю перехватил мяч у вводившего его рукой вратаря Яна Облака и сделал пас Ашрафу Хакими. Удар марокканца был заблокирован, после чего главный судья Иштван Ковач назначил угловой.
Сперва недовольство действиями арбитра выразил Облак. Затем к рефери подошел Клеман Лангле и тоже что-то сказал. Тогда Ковач решил достать желтую карточку – для французского защитника она стала второй в этой игре.
«ПСЖ» – «Атлетико». 2:0 – Лангле удалили, гол Альвареса отменили. Онлайн-трансляция
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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