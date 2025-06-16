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Матч «ПСЖ» – «Атлетико» посетили 80 619 зрителей. Это рекорд сезона для обоих клубов

На матче «ПСЖ» с «Атлетико» присутствовало свыше 80 тысяч человек.

Парижане разгромили мадридцев в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира – 4:0. Игра прошла на стадионе «Роуз Боул» и привлекла 80 619 болельщиков.

Для обоих клубов эта игра стала самой посещаемой в текущем сезоне.

Следует отметить, что на матче «Аль-Ахли» – «Интер Майами» было 60 927 фанатов, на игре «Баварии» с «Окленд Сити» – 21 152.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
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