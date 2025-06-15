Антон Шунин: «Кокорин не просрал карьеру, но потенциал Саши до конца не раскрылся. Наверное, он не легенда «Динамо»

Антон Шунин не считает, что Александр Кокорин «просрал карьеру».

– Кокорин – легенда «Динамо»?

– Вообще, легенда «Динамо» – это размытое понятие. Нет конкретного понимания, кто такая легенда. Наверное, нет.

Саша Кокорин не просрал карьеру, он сделал достаточно хорошую карьеру, играл в топовых клубах. Но мне кажется, что потенциал Саши до конца не раскрылся. И он мог еще круче играть и приносить еще больше пользы, – сказал бывший вратарь «Динамо» в интервью «Коммент.Шоу».