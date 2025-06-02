Ташуев о словах Кокорина про РПЛ: «Как стулом тогда брякнул, так и здесь языком. Лига на хорошем уровне, учитывая посещаемость, ТВ-картинку и качество футбола»

Сергей Ташуев не согласен со словами Александра Кокорина об уровне Мир РПЛ.

– Как оцените прошедший сезон РПЛ? Кокорин недавно называл уровень лиги «говном».

– Работаю не первый год, есть, с чем сравнить. Моей «Кубани» противостояли Халк и Витцель , «Спартаку» из Нальчика – Самюэль Это ’О.

– То ли дело сейчас.

– Сейчас тоже есть классные футболисты. Учитывая посещаемость, ТВ-картинку и качество футбола, лига на хорошем уровне. Когда началась изоляция, в интервью сказал, что нужно по максимуму воспитывать молодых игроков.

Сегодня у нас очень хорошая, молодая сборная. Ребята растут как на дрожжах: Батраков, Кисляк. Все потому, что им дали играть рядом с мастерами. Честно: даже женский футбол сейчас интересным стал.

А слова Кокорина вряд ли связаны с какой-то его обидой. Видимо, как тогда брякнул стулом, так и здесь языком, – сказал бывший главный тренер «Ахмата ».