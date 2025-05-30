«Вечно молодой». Кокорин о 1-м месте в списке бомбардиров «Ариса» в лиге Кипра
Александр Кокорин стал одним из двух лучших бомбардиров «Ариса» в лиге Кипра.
Россиянин разделил первую строчку с Артуром Гомисом. На счету обоих форвардов по 10 голов.
Под публикацией клуба, посвященной лучшим бомбардиром, Кокорин написал: «Вечно молодой».
«Арис» продлил контракт с Кокориным до лета 2026 года: «Ну что сказать. Продолжение следует 💚»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм «Ариса»
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