Кокорин забил 11 голов в 30 матчах сезона за «Арис». В прошлом сезоне было 9 мячей за 33 игры
Александр Кокорин забил впервые за месяц.
Сегодня нападающий «Ариса» отличился на 54-й минуте игры с «Омонией» (3:3) в чемпионате Кипра. Предыдущий гол россиянина был в апреле.
В целом у Кокорина 11 мячей в 30 играх в текущем сезоне. Он уже забил больше, чем в предыдущем сезоне (9 голов за 33 матча).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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