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Валерий Гладилин: «Спартак» только выиграет от трансфера Заболотного. Он один из лучших в России на позиции центрального нападающего»

Валерий Гладилин высказался о возможном трансфере Антона Заболотного в «Спартак».

«Трансфер Заболотного в «Спартак» – это слухи. Но красно-белым нужен форвард плана Заболотного. У «Спартака» не получилось с Комличенко, поэтому Станкович решил взять Антона, тем более он свободный агент и хороший нападающий. Заболотный – один из лучших в России на позиции центрального нападающего.

Антон – профессионал, которого не надо учить играть в футбол. Он точно поможет «Спартаку» в этом сезоне, однако в команде есть два сильных легионера. Сможет ли он выиграть у них конкуренцию? Это технический вопрос, но он точно составит им конкуренцию. «Спартак» только выиграет от трансфера Заболотного. Опытный футболист, который хочет играть и обладает классом, является усилением для команды.

Нет никаких проблем в том, что Заболотный – воспитанник ЦСКА. Он выйдет и будет делать результат. Нет таких футболистов, которые играют только за один клуб, за редким исключением – все меняют команды. Самое главное, чтобы он показывал уровень и приносил пользу. Тогда болельщики будут относиться к Заболотному как к своему», – сказал сказал бывший футболист и тренер «Спартака».

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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoАнтон Заболотный
logoНиколай Комличенко
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Валерий Гладилин
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